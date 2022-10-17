فتح باب الترشح لجائزة جازان للتفوق والإبداع.. هذه فروعها

أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع فتح باب الترشح في دورتها الـ15 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022م، من خلال فروع الجائزة التي تشمل: شخصية العام، والقيادة والتميز، والممارس الصحي، وأداء الموظف الحكومي، والأداء الأكاديمي، وأداء الموظف التربوي، والطالب الأمثل، والقطاع الخاص، والعمل التطوعي، والتميز الإعلامي، والبحث العلمي.