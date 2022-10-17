محليات

فتح باب الترشح لجائزة جازان للتفوق والإبداع.. هذه فروعها

في دورتها الـ15 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022م
فتح باب الترشح لجائزة جازان للتفوق والإبداع.. هذه فروعها
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أعلنت أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع فتح باب الترشح في دورتها الـ15 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022م، من خلال فروع الجائزة التي تشمل: شخصية العام، والقيادة والتميز، والممارس الصحي، وأداء الموظف الحكومي، والأداء الأكاديمي، وأداء الموظف التربوي، والطالب الأمثل، والقطاع الخاص، والعمل التطوعي، والتميز الإعلامي، والبحث العلمي.

كما تتضمن فروع الجائزة: أبحاث الاستدامة، والبيئة الزراعية، وفرع الإبداع الأدبي والفني "الشعر - والتصوير"، ومحور الصورة القهوة السعودية، إلى جانب فرع الابتكار وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، باستهداف الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث "غير الربحي" في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

أمانة جائزة جازان للتفوق والإبداع

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