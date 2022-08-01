"العبور" تنتزع الأسرع.. كرنفال خليجي في مسائية "سباقات اللقايا"

وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى على النحو التالي:

"مرور" لـ سهيل الرملي العامري من الإمارات، ثم القعود "محك" من قطر للمالك حمد بن محمد سعد، "بيان" لـ سليمان سلامة الجهني من السعودية، "شائم" لـ عبدالله عبيد العامري من الإمارات، "شهلول" لـ محمد حسين العجمي من الكويت، ثم "الغالية" لـ عبدالعزيز معلاء السهلي من الإمارات، ثم "مشاكس" من البحرين لمالكه محمد علي المري، ثم "طرابلس" لـ أحمد خليفة الخييلي، من الإمارات وأخيرًا "شاهين" لـ محمد سعيد العامري من الإمارات.