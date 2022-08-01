"العبور" تنتزع الأسرع.. كرنفال خليجي في مسائية "سباقات اللقايا"

حوّلت نتائج الفائزين في أول أشواط اللقايا المسائية بالمرحلة التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 إلى كرنفال خليجي، اقتسم فيه الملاك من خمس دول خليجية المراكز الأولى خلال الـ 10 أشواط المخصصة لمسافة أربعة كيلومترات.
وذهب النصيب الأكبر للهجن الإماراتية باكتساحها الفوز المراكز الأولى في خمسة أشواط، تلتها السعودية بشوطين ثم البحرين وقطر والكويت بشوط لكل دولة.
وتفصيلاً فقد انتزعت "العبور" من السعودية لمالكها عوض هلال المطيري، الأسرع بفوزها بالمركز الأول في الشوط المسائي الخامس بتوقيت 6:37.859.
وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى على النحو التالي:
"مرور" لـ سهيل الرملي العامري من الإمارات، ثم القعود "محك" من قطر للمالك حمد بن محمد سعد، "بيان" لـ سليمان سلامة الجهني من السعودية، "شائم" لـ عبدالله عبيد العامري من الإمارات، "شهلول" لـ محمد حسين العجمي من الكويت، ثم "الغالية" لـ عبدالعزيز معلاء السهلي من الإمارات، ثم "مشاكس" من البحرين لمالكه محمد علي المري، ثم "طرابلس" لـ أحمد خليفة الخييلي، من الإمارات وأخيرًا "شاهين" لـ محمد سعيد العامري من الإمارات.