الفنار للمشاريع تفوز بجائزة "المشروع الصناعي للعام" ضمن جوائز ميد للمشاريع (MEED Projects Awards)

أحرزت شركة الفنار للمشاريع إنجازًا نوعيًا بفوزها بلقب “الفائز الوطني” ضمن جوائز ميد للمشاريع (MEED Projects Awards 2025)، بالشراكة مع بنك المشرق، وذلك عن دورها كمقاول رئيسي في تنفيذ مصنع طويق للصبّ والطرق، المشروع الصناعي الاستراتيجي الذي نال جائزة المشروع الصناعي للعام.
وقد أُنشئ المصنع عبر شراكة استراتيجية جمعت بين شركة دسر (الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية)، وأرامكو السعودية، وشركة دوسان للصناعات الثقيلة، بهدف بناء أول مجمع متكامل في المملكة لتقنيات الصبّ والطرق الثقيلة. ويُعدّ هذا المشروع ركيزة أساسية في دعم منظومة سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي.
يقع المصنع في مدينة رأس الخير الصناعية، ويمتد على مساحة تتجاوز 400,000 متر مربع، ويضم 39 مبنًى متكامل الوظائف، إلى جانب شبكة واسعة من الأعمال الخارجية والبنى التحتية. وقد تولّت الفنار للمشاريع التنفيذ الكامل للمشروع بصيغة تسليم مفتاح (LSTK)، بما شمل صبّ أكثر من 122,000 متر مكعب من الخرسانة، وتركيب 25,000 طن من الهياكل الحديدية، ومدّ مئات الكيلومترات من الكابلات والأنابيب، فضلًا عن تنفيذ أنظمة كهربائية وميكانيكية متقدمة، وفق أرفع المعايير العالمية.
وسيُنتج المصنع ما يصل إلى 60 ألف طن سنويًا ، باستخدام أحدث تقنيات الصبّ بالرمل والطرق المفتوح، مما يجعله داعمًا رئيسيًا لقطاعات النفط والغاز، والصناعات البحرية، والمعدات الثقيلة، ومساهمًا فاعلاً في تحقيق أهداف المملكة في التوطين الصناعي والاكتفاء الذاتي.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس جمال وادي، رئيس شركة الفنار للمشاريع: "مصنع طويق للصبّ والطرق يُجسّد ذروة ما يمكن أن تحققه الهندسة حين تقترن بالإرادة، لقد جمع المشروع بين تحديات معمارية وإنشائية معقّدة، وحلول هندسية متطورة، نفّذناها بكفاءة ودقة، ليخرج صرحًاصناعيًا يوازي في حجمه وتعقيده كبرى المشاريع العالمية. إن هذا المصنع شاهد على خبرتنا العميقة كمقاول صناعي وطني، وعلى قدرتنا في تسخير علوم الهندسة لتشييد مشاريع تتحول إلى ركائز استراتيجيةللاقتصاد الوطني.”
وتُعد جوائز ميد للمشاريع إحدى أبرز الجوائز في المنطقة، إذ تكرّم التميز في تسليم المشاريع، وتسليط الضوء على الابتكار، والاستدامة، وجودة التنفيذ، ويعكس فوز الفنار للمشاريع بهذه الجائزة التزامهاالمتواصل برفع معايير المقاولات الصناعية في المملكة، ومساهمتها في تعزيز موقعها كقوة رائدة في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى على المستوى الإقليمي والعالمي.