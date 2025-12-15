الفنار للمشاريع تفوز بجائزة "المشروع الصناعي للعام" ضمن جوائز ميد للمشاريع (MEED Projects Awards)

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس جمال وادي، رئيس شركة الفنار للمشاريع: "مصنع طويق للصبّ والطرق يُجسّد ذروة ما يمكن أن تحققه الهندسة حين تقترن بالإرادة، لقد جمع المشروع بين تحديات معمارية وإنشائية معقّدة، وحلول هندسية متطورة، نفّذناها بكفاءة ودقة، ليخرج صرحًاصناعيًا يوازي في حجمه وتعقيده كبرى المشاريع العالمية. إن هذا المصنع شاهد على خبرتنا العميقة كمقاول صناعي وطني، وعلى قدرتنا في تسخير علوم الهندسة لتشييد مشاريع تتحول إلى ركائز استراتيجيةللاقتصاد الوطني.”