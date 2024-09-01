مشهد أندر من النادر.. "صاعقة تقتل طائرَيْن يحلقان في سماء المدينة" والتحليل لـ "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إنه عندما يصيب البرق طيورًا في أثناء طيرانها، فإن التأثير يمكن أن يكون مميتًا بسبب الطاقة الهائلة والحرارة الشديدة التي يولّدها البرق.
وتحدث "المسند"؛ عن مشهدٍ أندر من النادر، وأوضح أن البرق يحمل شحنة كهربائية عالية جدًا، وفي حالة ضرب الطيور، فإن هذه الشحنة يمكن أن تسبّب احتراقًا فوريًا أو صدمة كهربائية قاتلة.
وأضاف: "مع ذلك، فإن احتمال أن يصيب البرق طائرًا مباشرة نادر جدًا، حيث تكون مساحة جسم الطائر صغيرة مقارنة بالأجسام الأكبر، مثل الأشجار أو المباني. ومع ذلك، يمكن أن يكون البرق مميتًا إذا كان الطائر قريبًا من مكان ضرب البرق أو ضمن مسار التفريغ الكهربائي".
وأرفق "المسند"؛ فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" من سماء المدينة المنوّرة، وقال: "في المقطع المنقول الذي أرسلته، البرق تسبَّب في صدمة كهربائية قاتلة للطائرَيْن، حيث كانا ضمن مسار التفريغ الكهربائي، ولله في خلقه شؤون".