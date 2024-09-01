مشهد أندر من النادر.. "صاعقة تقتل طائرَيْن يحلقان في سماء المدينة" والتحليل لـ "المسند"

وأضاف: "مع ذلك، فإن احتمال أن يصيب البرق طائرًا مباشرة نادر جدًا، حيث تكون مساحة جسم الطائر صغيرة مقارنة بالأجسام الأكبر، مثل الأشجار أو المباني. ومع ذلك، يمكن أن يكون البرق مميتًا إذا كان الطائر قريبًا من مكان ضرب البرق أو ضمن مسار التفريغ الكهربائي".