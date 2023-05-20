مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في استئصال ورم "سرطاني" بالعمود الفقري

من جهته، قال الدكتور وليد البوعلي؛ المدير الطبي للمستشفى، إنه على الرغم من أن العملية اتسمت بكثيرٍ من التعقيدات بالنظر إلى حساسية موضع الورم لوجود الحبل الشوكي والأعصاب، إلا أن الفريق الطبي استطاع إجراء العملية بدقةٍ عالية، وجنّب نجاح العملية المريض كثيراً من المضاعفات الوخيمة، إذ إن تطوّر هذه الأورام يؤثر في الوظائف العصبية نتيجة الضغط الذي يقع على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب القريبة، كما أن نموها داخل العظام قد يتسبّب في كسر في الفقرات أو عدم استقرار العمود الفقري، وقد تؤدي في بعض الحالات، إلى فقدان الإحساس والقدرة على الحركة.