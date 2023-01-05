"الحج" تتيح للنساء التسجيل ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للنساء التسجيل لأداء فريضة الحج، ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمحرم مرافقة المتقدم الأساسي بشرط التقدم بطلب الحج كمستثنى، باتباع مجموعة من الخطوات.
وأوضحت "الحج" أن هذه الخطوات تتمثل في "مراجعة وكالة وزارة الداخلية - الأحوال المدنية (للمواطن)، المديرية العامة للجوازات (للمقيم)، والرجوع الطلب في المسار الإلكتروني وتعيين الحاج كمرافق وتعيين صلة القرابة".
وكانت الوزارة قد أتاحت اليوم التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نسك، من خلال أربع باقات بدأت بأسعار من 3 آلاف ريال كحد أدنى و11 ألف ريال كحد أعلى، غير شامل قيمة الضريبة.