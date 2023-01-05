"الحج" تتيح للنساء التسجيل ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم

وكانت الوزارة قد أتاحت اليوم التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نسك، من خلال أربع باقات بدأت بأسعار من 3 آلاف ريال كحد أدنى و11 ألف ريال كحد أعلى، غير شامل قيمة الضريبة.