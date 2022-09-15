رئيس كازاخستان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بقصر الاستقلال

استقبل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، يوم أمس بقصر الاستقلال بالعاصمة نور سلطان، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية السابع الذي يقام حالياً بمشاركة أكثر من 100 وفد من 60 دولة حول العالم يمثلون زعماء الأديان العالمية والتقليدية.
وفي مستهل اللقاء نوه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مشيدًا بالمشاركة المميزة للمملكة في أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في جمهورية كازاخستان والذي يسعى لتحقيق التعاون المثمر للتصدي للكراهية.
وقال جومارت: إن مواقف البلدين متشابهة، وإن مشاركة آل الشيخ تُسهم في الحوار بين شتى دول العالم، لافتا إلى أن السعودية شريك استراتيجي للعالمين العربي والغربي، ونتطلع لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في العام المقبل.
من جانبه، نقل الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للرئيس الكازاخي سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- وتمنياتهما القلبية بدوام الأمن والاستقرار والتقدم لجمهورية كازاخستان قيادة وشعباً.
وأشاد آل الشيخ بحرص جمهورية كازاخستان على تعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أتباع الأديان العالمية والتقليدية عبر إطلاق المؤتمرات العالمية للحوار وتبادل الآراء لنشر التسامح، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة إنطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي تعمل وتسعى جاهدة مع كافة الدول لتعزيز ثقافة الحوار وإرساء دعائم الأمن العالمي والتصدي لخطابات الكراهية التي تدعوا لها الجماعات المتطرفة.
وفي ختام اللقاء، قدم الرئيس الكازاخستاني للدكتور عبداللطيف آل الشيخ هدية تذكارية، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.