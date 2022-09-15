رئيس كازاخستان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بقصر الاستقلال

وقال جومارت: إن مواقف البلدين متشابهة، وإن مشاركة آل الشيخ تُسهم في الحوار بين شتى دول العالم، لافتا إلى أن السعودية شريك استراتيجي للعالمين العربي والغربي، ونتطلع لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في العام المقبل.