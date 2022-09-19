"مسام" ينتزع 1.075 لغمًا عبر مشروع في عدة محافظات يمنية

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و256 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و6 ألغام مضادة للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و72 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر 2.105 ألغام، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 358 ألفًا و863 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.