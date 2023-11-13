حفظاً للحقوق.. "الموارد البشرية" تؤكّد على توثيق عقود العاملين عبر منصة "قوى"

وتُمكّن خدمة توثيق العقود على منصة "قوى" أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل مؤتمتٍ ويسير، وتتيحُ للعاملين، وكذلك التحقق من صحة بيانات عقودهم، وفي حال موافقة الطرفين (العامل والمنشأة)، يعد العقد موثقًا ومُعتمدًا من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.