نيابة عن خادم الحرمين.. "أمير مكة" يرعى الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

جدير بالذكر أن جوائز المسابقة في دورتها الحالية تبلغ (2.700.000) ريال، وقد بدأت تصفياتها الأولية يوم الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر صفر لهذا العام 1444هـ، وأقيمت في مقر سكن المتسابقين في فندق برج الساعة فيرمونت، بمشاركة 153 متسابقًا من 111 دولة، تأهل منهم 96 متسابقًا إلى التصفيات النهائية، كما بلغ عدد المتنافسين في مسابقة الملك عبدالعزيز رحمه الله الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره منذ انطلاقتها في دورتها الأولى قبل 42 عامًا وحتى هذه الدورة، أكثر من 6453 متنافسًا من مختلف قارات العالم.