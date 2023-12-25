"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.