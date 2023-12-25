"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة والقصيم وعسير والجوف وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والرايس وينبع وخيبر والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أيضًا شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
كما تشهد منطقة القصيم شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية شبورة مائية وضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.