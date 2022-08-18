اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الأوزبكي ينطلق في جدة.. بعد قليل

يشار إلى أن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم قد تم توقيعها بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية, بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف.