اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الأوزبكي ينطلق في جدة.. بعد قليل

ينطلق، بعد قليل، في مدينة جدة اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الأوزبكي، بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في المجالات الاستثمارية كافة.
يشار إلى أن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم قد تم توقيعها بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية, بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف.
وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الإستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.
وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك خدمات النقل الجوي والثروة الحيوانية والزراعة والرياضة والتعليم والعلوم والإعلام والطاقة والتقنية.
وتأتي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والأوزبكية.