"التدريب التقني" ترصد 25 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في يونيو الماضي

وأضاف أنه في إطار تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، تم منح رخص جديدة لمنشآت تدريبية بلغ عددها (25) منشأة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت المؤسسة (44) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة في الشهر الماضي؛ مشيرًا إلى أن المؤسسة نفّذت خلال الشهر ذاته (4275) اختبارًا شاملًا وتحصيليًّا لمتدربي ومتدربات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية.