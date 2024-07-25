مدته 13 يومًا.. "الزعاق": اليوم أول موسم المرزم وهو من أشهر نجوم القيظ وأحرها

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن اليوم هو أول موسم المرزم، وهو من أشهر نجوم القيظ، ومدته 13 يومًا، وفيه يبدأ المزارعون في جني ثمارهم ليل نهار، وتتحرك فيه جميع أسواق النخيل.
وأضاف: "يقول أهلنا الأولون: إذا دخل المرزم فاملأ المحزم، فالمرزم نجم وهو ألمع نجوم السماء وأشهر نجوم القيظ وأحرها، والمحزم ما يشده الرجل على خاصرته".
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن المرزم يسمونه في اللغة العربية بالشعرى، والعامة يسمونه "المرزم" لأنه عند دخوله تبدأ الإبل تشتكي من الحرارة بالإرزام.