طقس السبت.. هطولاتٌ متفرقة وسحبٌ رعديّة بـ 9 مناطق بينها الرياض ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.