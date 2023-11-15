"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 1% خلال أكتوبر 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة، ارتفع بنسبة 1% خلال شهر أكتوبر مقارنةً بنظيره من عام 2022م، وبمعدل أعلى مما كان عليه في سبتمبر 2023م؛ حيث بلغت 0.5%.
ويُعزَى هذا الارتفاع بشكل رئيسي لهذا الشهر إلى ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.5%.
وقالت الهيئة إن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجل ارتفاعًا بنسبة 2.7%؛ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 14.5% وأسعار منتجات الجلود ومنتجات جلدية وأحذية بنسبة 6.0%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعارها بنسبة 2.5% نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.1% وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8%.
من جهة أخرى سجل باب الخامات والمعادن انخفاضًا بنسبة 2.0% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة (-2.0%) كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضًا بنسبة 1.4% متأثرًا بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة (-3.1%)، وكذلك سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.8% نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (-3.7%) وانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة (-5.6%).
وبيّن التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة لشهر أكتوبر الماضي من العام الحالي شَهِدَ ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023م؛ لارتفاع باب السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 1.8% نتيجةً لارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.8%، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.2%.
وانخفض باب الخامات والمعادن بنسبة 0.9% نتيجةً لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة (-0.9%). وكذلك انخفاض باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.8% بسبب انخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.3%. وانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.6%.
كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.3% نتيجة لانخفاض أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة (-1.0%) وأسعار الفلزات القاعدية بنسبة (-0.8%)، وكذلك سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات انخفاضًا بنسبة 0.1% نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (-1.2%)، وانخفاض أسعار منتجات الألبان بنسبة (-0.3%).