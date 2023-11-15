"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 1% خلال أكتوبر 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة، ارتفع بنسبة 1% خلال شهر أكتوبر مقارنةً بنظيره من عام 2022م، وبمعدل أعلى مما كان عليه في سبتمبر 2023م؛ حيث بلغت 0.5%.