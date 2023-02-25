مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشغل أحدث مركز طبي بالمدينة الرقمية في حي النخيل بالرياض

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعدّ أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقود الابتكار والتحول الرقمي بالقطاع الطبي؛ لتقديم نموذج صحي متفرد؛ حيث تشغل 23 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا في المملكة والبحرين والإمارات، وتدير العناية الحرجة بــ27 مستشفى حكوميًّا، لخدمة ما يقارب أربعة ملايين مراجع سنويًّا، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 1,913 سريرًا، ويقوم عليها أكثر من 4000 طبيب من الكفاءات الطبية ممن يحملون البورد الأمريكي والكندي والسعودي والزمالة البريطانية، ويدعمهم فريق تمريضي وفني وإداري محترف متوسط خبراته 20 عامًا. وتسعى المجموعة من خلال افتتاح هذا المركز إلى مواصلة نجاحاتها، وتقديم تجربة متميزة في المدينة الرقمية، التي تعد أول مجمع متعدد الاستخدامات في المملكة، والوجهة المثالية لمحبي التقدم والتطور وأسلوب الحياة العصرية بالمملكة.