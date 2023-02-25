مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشغل أحدث مركز طبي بالمدينة الرقمية في حي النخيل بالرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن تشغيلها لأحدث مركز طبي رقمي بحي النخيل بالمدينة الرقمية، في الرياض ،https://maps.google.com/?q=24.740486,46.634937 ؛ لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان حي النخيل والمدينة الرقمية والأحياء المجاورة، وفق أعلى المعايير، وبما يتناسب مع أسلوب الحياة العصرية.
ويقدّم المركز خدماته عبر كفاءات طبية مميزة، من خلال 21 عيادة؛ تشمل تخصصات: "الطب العام، طب الأسرة، النساء والولادة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجهاز الهضمي، الطب الباطني، العيون، العظام، العلاج الطبيعي، الجلدية والليزر، الأسنان، طب الطوارئ، الأشعة، المختبر"، كما أنه مجهّز بأحدث التقنيات الطبية، بالإضافة إلى أن خدماته منذ لحظة دخول المريض وإلى خروجه تتم رقميًّا، بما في ذلك استلام الأدوية من الصيدلية.
ويعتبر المركز إضافةً نوعية للخدمات الصحية بالمدينة، بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتّع بها؛ كتنوّع التخصصات الطبية، والقدرات التشخيصية العالية التي تعطي نتائجَ فائقة الدقة بسرعة عالية تقلّل من أوقات الانتظار للمرضى والمراجعين، فضلًا عن أنه يحظى بدعم كافة مستشفيات المجموعة بالرياض.
وحرصت المجموعة على تزويد المركز بالإمكانيات التي تمكّنه من تقديم أفضل تجربة للمريض، عبر برامج صحية متنوعة تتوافق مع أسلوب الحياة العصرية، وتجهيز صالات انتظار غير تقليدية، وغرف إجراءات تساعد في تسريع مسار المرضى، بالإضافة إلى صيدلية رئيسية تتوفر بها كافة المنتجات الدوائية، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُعدّ أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقود الابتكار والتحول الرقمي بالقطاع الطبي؛ لتقديم نموذج صحي متفرد؛ حيث تشغل 23 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا في المملكة والبحرين والإمارات، وتدير العناية الحرجة بــ27 مستشفى حكوميًّا، لخدمة ما يقارب أربعة ملايين مراجع سنويًّا، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 1,913 سريرًا، ويقوم عليها أكثر من 4000 طبيب من الكفاءات الطبية ممن يحملون البورد الأمريكي والكندي والسعودي والزمالة البريطانية، ويدعمهم فريق تمريضي وفني وإداري محترف متوسط خبراته 20 عامًا. وتسعى المجموعة من خلال افتتاح هذا المركز إلى مواصلة نجاحاتها، وتقديم تجربة متميزة في المدينة الرقمية، التي تعد أول مجمع متعدد الاستخدامات في المملكة، والوجهة المثالية لمحبي التقدم والتطور وأسلوب الحياة العصرية بالمملكة.