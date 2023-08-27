المدينة المنورة.. "الزراعة" تنفّذ 2803 جولات تفقدية لأعمال الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية

وأفادت الإحصائية الصادرة عن إدارة الثروة الحيوانية بالفرع، بوصول الحالات المرضية المعالجة في العيادة البيطرية إلى 29477 حالة خلال النصف الأول للعام الحالي، شملت 216 عملية جراحية، بإشراف الأطباء البيطريين والأخصائيين الوقائيين، إلى جانب تنفيذ 252 حملة ودورة تدريبية في الإرشاد البيطري، وتوزيع ما يزيد على 1450 منشورًا لتوعية وتثقيف مربي الماشية، والإسهام في رفع إنتاجيتهم، وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.