المدينة المنورة.. "الزراعة" تنفّذ 2803 جولات تفقدية لأعمال الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية

للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط الصحية، وضمان توافر جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وامتثالهم لأنظمة الرفق بالحيوان، نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة 2803 جولات تفقدية لأعمال الثروة الحيوانية والمنشآت والصيدليات البيطرية بالمنطقة.
وأفادت الإحصائية الصادرة عن إدارة الثروة الحيوانية بالفرع، بوصول الحالات المرضية المعالجة في العيادة البيطرية إلى 29477 حالة خلال النصف الأول للعام الحالي، شملت 216 عملية جراحية، بإشراف الأطباء البيطريين والأخصائيين الوقائيين، إلى جانب تنفيذ 252 حملة ودورة تدريبية في الإرشاد البيطري، وتوزيع ما يزيد على 1450 منشورًا لتوعية وتثقيف مربي الماشية، والإسهام في رفع إنتاجيتهم، وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.
وأشارت النشرة، إلى إنذار 200 مخالف لنظام الرفق بالحيوان في المنطقة، وإصدار أكثر من 500 شهادة صحية لمربي الماشية، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية "نما"، إضافة إلى المشاركة في إقامة عدد من المعارض التوعوية في المجمعات التجارية الكبرى.
ويواصل فرع الوزارة تنفيذ حملاته الرقابية على المنشآت البيطرية، وخطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات برنامج الأمن الحيوي لمشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن واسطبلات الخيل، ومعاقبة مخالفيها، لتعزيز الإجراءات الوقائية بما يتواكب مع نظام الزراعة، ولائحته التنفيذية.