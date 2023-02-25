أعمال توعوية وتطوعية.. "أمانة جدة" تنظّم 22 مبادرة بمناسبة يوم التأسيس

وقامت أمانة جدة ممثلةً في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، بزيارة المرضى في المستشفيات، والمنومين، ومواساتهم وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، بمناسبة يوم التأسيس، ومشاركتهم فرحة هذا اليوم ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج المجتمعية المستدامة والتطوعية لتحقيق رؤية 2030.