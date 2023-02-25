أعمال توعوية وتطوعية.. "أمانة جدة" تنظّم 22 مبادرة بمناسبة يوم التأسيس

نظّمت أمانة محافظة جدة 22 مبادرة تطوعية بمناسبة يوم التأسيس، ضمن جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية لرؤية 2030.
وتنوعت المبادرات ما بين التوعية والأعمال التطوعية، بمشاركة كافة شرائح المجتمع وذوي الإعاقة.
وأسهمت المبادرات التي نفّذتها الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في تقديم التوعية لزوار الواجهة البحرية وحديقة الأمير ماجد خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية؛ للمحافظة على نظافة المرافق بإشراك الجميع في التوعية في المناسبات الوطنية.
وانعكست المبادرات التي نفذتها الأمانة على الأطفال وذوي الاحتياجات بإدخال السرور والبهجة على قلوبهم من خلال مشاركتهم وتكريمهم، ضمن مبادرات زرع الشتلات بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس.
وقامت أمانة جدة ممثلةً في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، بزيارة المرضى في المستشفيات، والمنومين، ومواساتهم وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، بمناسبة يوم التأسيس، ومشاركتهم فرحة هذا اليوم ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج المجتمعية المستدامة والتطوعية لتحقيق رؤية 2030.