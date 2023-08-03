أمين جازان: "فيفاء الحالمة" تتمتع بمقومات سياحية جاذبة

أكد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أن الأمانة تعمل على خطط نوعية لتطوير الخدمات البلدية بمحافظة فيفاء، كونها تمتاز بطبيعتها الساحرة وإرثها الثقافي وموقعها الجغرافي النوعي والفريد؛ مما يجعلها منطقة جذب لكثير من المستثمرين.
وبين أن جولته اليوم على المحافظة وقفت على خطط البلدية لمعالجة تحديات المشاريع المتعثرة وتجويد الخدمات، وسبل تذليل تلك العقبات والمعرقات، ومقترحات مشاريع الخطة الخمسية، مؤكداً تقدم فريقه في تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري وخطط جذب الاستثمارات لمحافظة فيفاء الحالمة، حيث تعتبر وجهة سياحية نوعية.
وبين أنه وفق رؤية المملكة 2030 خطت أمانة جازان في مجال التطوير والتحسين وذلك للنهوض بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزار محافظة فيفاء.
وأكد أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وبرعاية واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهما الله تحظى الخدمات البلدية في منطقة جازان بالمتابعة والاهتمام والشاهد الحي على هذا مشاريع بلدية نوعية تشهدها المنطقة والتي تؤكد حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الارتقاء بكافة الخدمات البلدية التي تقدم للأهالي بكافة محافظات وقرى منطقة جازان.
وتتميز فيفاء بجوها البارد شتاءً واعتدالها صيفًا، والطبيعة الخلابة والأودية المحيطة بها، ومناطق جبلية مشهورة بمدرجاتها الزراعية، وتقع المحافظة جنوب غرب المملكة، ويصل ارتفاعها إلى 1800م من سطح البحر، وتبعد قرابة 100 كم من جازان.