أمين جازان: "فيفاء الحالمة" تتمتع بمقومات سياحية جاذبة

وبين أن جولته اليوم على المحافظة وقفت على خطط البلدية لمعالجة تحديات المشاريع المتعثرة وتجويد الخدمات، وسبل تذليل تلك العقبات والمعرقات، ومقترحات مشاريع الخطة الخمسية، مؤكداً تقدم فريقه في تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري وخطط جذب الاستثمارات لمحافظة فيفاء الحالمة، حيث تعتبر وجهة سياحية نوعية.