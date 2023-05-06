شكر القيادة.. وزير الصحة يشيد بالتجربة الرائدة للمملكة خلال أزمة كورونا

وأكّد أن التقدم التقني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وعلى مستوى القطاع الصحي بشكل خاص، انعكس بدوره في القدرة على الاستجابة الفعالة لتداعيات أزمة كوفيد- 19 من خلال حلول الصحة الرقمية والرعاية الافتراضية وتفعيل إدارة البيانات وتحليلها، وإتاحة منافذ متعدّدة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين تسهم في تحقيق وصولها للجميع بكل يسر وسهولة، الأمر الذي مكّن المملكة من السيطرة على الجائحة في مراحلها المبكرة من خلال تفعيل الجوانب الاحترازية والوقائية وما يتعلق بها من بروتكولات مناسبة وهو ما مكّنها من العودة بحذرٍ إلى الحياة الطبيعية، وأسهم في أن تتبوّأ مراكز متقدمة عالمياً كأفضل الدول للعيش في وقت الجائحة، إضافة إلى مستوى متقدمٍ في تصنيف الأمن الصحي وتحقيق نسب مناعة مجتمعية عالية؛ لتصبح مثالاً يُحتذى به وأنموذجاً رائداً يُستفاد من تجربتها وخبراتها خلال إدارتها للأزمة.