"القرني" يعلن ترقية "1840" فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات" بمختلف الرتب

وفي التفاصيل، أعرب اللواء القرني عن شكره للأميرعبدالعزيزبن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعمه لمنسوبي الوزارة كافة، بمختلف القطاعات الأمنية والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مثمنًا توجيهاته ومتابعته لمهام وأعمال منسوبي مكافحة المخدرات.