مكة.. حملة بلدية تنتهي بإزالة 30 مبسطًا عشوائيًا وإغلاق معمل جبس مخالف

واستكمالاً لمعالجة التشوهات البصرية تمكن مراقبو بلدية العزيزية خلال جولاتهم الرقابية من إزالة عدد (30) مبسطًا عشوائيًا، ومصادرة عدد (55) منقلًا تستخدم لغرض إعداد وبيع الشاي، وكذلك الشواء بطرق تفتقد لأدنى الاشتراطات البلدية ومشوهة للمظهر العام، يؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية، وذلك ضمن النطاق الإشرافي لها.