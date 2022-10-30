مكة.. حملة بلدية تنتهي بإزالة 30 مبسطًا عشوائيًا وإغلاق معمل جبس مخالف

نفذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية حملة ميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن نطاقها الإشرافي.
وقامت الفِرق الرقابية بتكثيف جولاتها على مواقع متفرقة لأماكن غسيل السيارات العشوائي والمخالف بالشوارع والطرقات العامة، حيث تم مصادرة عدد (93) من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل وغيرها.
واستكمالاً لمعالجة التشوهات البصرية تمكن مراقبو بلدية العزيزية خلال جولاتهم الرقابية من إزالة عدد (30) مبسطًا عشوائيًا، ومصادرة عدد (55) منقلًا تستخدم لغرض إعداد وبيع الشاي، وكذلك الشواء بطرق تفتقد لأدنى الاشتراطات البلدية ومشوهة للمظهر العام، يؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية، وذلك ضمن النطاق الإشرافي لها.
على جانب آخر، ضبطت بلدية العمرة الفرعية معمل جبس مخالفًا لممارسة النشاط ويعمل بدون تراخيص نظامية داخل حوش شعبي في بير الغنم، وتم إغلاق الموقع فوراً واستكمال كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
كما تمكنت بلدية الحديبية الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط مركبة تفتقر لأدنى الاشتراطات ووسائل سلامة نقل الغذاء، وأسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف المواد المنقولة بما يقدر (140) كيلو من أنواع الحلويات المعدة لتداولها بالمحلات، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أنها تعمل جاهده على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد "940" أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.