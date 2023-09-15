إمام المسجد النبوي: صلة الرحم من مقتضيات ولوازم الإيمان بالله واليوم الآخر

وأضاف أن من تمام صلة الرحم أنها تثير العاطفة في القلوب والمحبة والوفاء والأخوّة والصفاء، مشيرًا إلى أنه سبب في شرع صلة الرحم بالزيارة والإحسان والرحمة، فبه أخذ الميثاق ممن قبلنا، قال عز وجل: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ).