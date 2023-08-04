الصومال تؤكد دعمها للمملكة لاستضافة "إكسبو 2030"

وقال دوديشي إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.