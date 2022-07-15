تعرف على أجواء أول قمة "سعودية أمريكية" قبل 77 عامًا

وقد عقد ذلك اللقاء في الرابع عشر من فبراير 1945، بعدما ضعفت قوى الحرب العالمية الثانية وباتت على مشارف النهاية، وتزايد الضغط على طلب النفط في أوروبا، وبدأ التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار ونشر الأمن في العالم وخصوصًا دول المنطقة، وهو ما دعا الرئيس الأمريكي لمراسلة الملك عبدالعزيز وإبداء الرغبة في الالتقاء به، نظرًا لأهمية المملكة ودورها سياسيًا واقتصاديًا، وهو الأمر الذي أدركه الرئيس روزفلت مبكرًا، وقوبل طلبه بالموافقة، لكونه يهدف لمناقشة الملفات في الشرق الأوسط آنذاك كملفات سوريا وفلسطين ولبنان.