"أمين غرفة المجمعة" يلتقي الممثل الاقتصادي والثقافي لمدينة تايبيه بالمملكة

وأضاف: من مزاياها كذلك وجود مدينة سدير الصناعية للمال والأعمال، ووجود مدينة سدير للطاقة الشمسية التي تُعَد أحد الوجهات الاقتصادية الهامة التي دشنت مؤخرًا من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة وتطبيقها؛ بهدف تعزيز وتنمية الاقتصاد بالمحافظة؛ مشيرًا إلى أن الزيارة تعد باكورة تعاون لأعمال مستقبلية وستتبعها زيارات مماثلة تصب في المصلحة العامة.