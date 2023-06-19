"أمين غرفة المجمعة" يلتقي الممثل الاقتصادي والثقافي لمدينة تايبيه بالمملكة

زار الأمين العام للغرفة التجارية بمحافظة المجمعة فهد بن شقير الصعيري، الممثل الاقتصادي والثقافي لمدينة تايبيه بالمملكة العربية السعودية الدكتور شينجبنج دينج؛ بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين ودعوة الوفود التجارية لزيارة الغرفة.
وقال الصعيري: "تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زياراتٍ دأبنا على تنفيذها مع العديد من الجهات؛ بهدف التعريف بأبرز المميزات النسبية والسبل الاستثمارية الموجودة في محافظة المجمعة، والتي تمتاز بها كواحدة من أهم المدن بالمملكة حيث موقعها الاستراتيجي".
وأضاف: من مزاياها كذلك وجود مدينة سدير الصناعية للمال والأعمال، ووجود مدينة سدير للطاقة الشمسية التي تُعَد أحد الوجهات الاقتصادية الهامة التي دشنت مؤخرًا من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة وتطبيقها؛ بهدف تعزيز وتنمية الاقتصاد بالمحافظة؛ مشيرًا إلى أن الزيارة تعد باكورة تعاون لأعمال مستقبلية وستتبعها زيارات مماثلة تصب في المصلحة العامة.