شاهد.. مدير عام التشغيل والصيانة بملكية ينبع يقف على جاهزية المدارس ويتفقد المباني التعليمية

وجاءت الجولة ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة من الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة، في تهيئة المناخ التعليمي المثالي من ناحية التجهيزات الأساسية المتعلقة بالمباني والتكييف والصيانة والنظافة؛ مؤكدًا بذلك حرص الهيئة الملكية بينبع على تهيئة الجو المناسب للعملية التعليمية لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المخرجات.