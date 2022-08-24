شاهد.. مدير عام التشغيل والصيانة بملكية ينبع يقف على جاهزية المدارس ويتفقد المباني التعليمية

قام مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة بجولة ميدانية على عدد من المباني المدرسية؛ للتأكد من جاهزيتها قبل عودة الطلاب لمقاعد التعليم الأحد المقبل.
وجاءت الجولة ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة من الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة، في تهيئة المناخ التعليمي المثالي من ناحية التجهيزات الأساسية المتعلقة بالمباني والتكييف والصيانة والنظافة؛ مؤكدًا بذلك حرص الهيئة الملكية بينبع على تهيئة الجو المناسب للعملية التعليمية لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المخرجات.
ويبلغ عدد المدارس بالهيئة الملكية بينبع تقريبًا 39 مدرسة للبنين والبنات، تحظى بأعلى مستويات التجهيزات الدراسية والتقنية، إضافة إلى المباني الراقية والتصميم الحضري المتطور على مستوى المملكة والمقترن بأفضل خدمات الصيانة؛ لضمان استمرارية الجودة والكفاءة. وما زالت مدارس مدينة ينبع الصناعية تحصد أعلى وأفضل المراكز في المسابقات العالمية والجوائز العلمية والأكاديمية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.