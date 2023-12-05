"الدعيلج" يُسلم مطار الملك خالد الدولي جائزة تسهيلات النقل الجوي لعام 2023

وأوضح "الدعيلج" في كلمة له خلال الحفل المُعدّ بهذه المناسبة؛ أن جائزة التسهيلات التي تقدم لأول مرة، تعدّ تأكيدًا لما تلقاه القطاعات في المملكة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، مبينًا أن الجائزة إسهام من الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بث روح التنافسية بين المطارات، بما يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي، وخلق أجواء مفعمة بالعمل الجادّ المميز للوصول بالمطارات لأرقى الخدمات والتسهيلات، والحرص على العناية بالمسافرين، والتعاون مع الشركات الناقلة.