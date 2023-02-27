"الأرصاد": أمطار رعدية على الرياض والشرقية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة تتهيّأ لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تستمر فرصة هطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.