كم ستكون الحرارة في مكة والمشاعر؟.. "طقس أيام الحج" في توقعات "الحصيني"

وأردف: "المرتفعات الجبلية في الغربية والجنوبية الغربية من المملكة متوقع أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا، ومن لطيفة إلى باردة ليلًا، والحرارة العظمى تتراوح بين 25 إلى 35 درجة مئوية، والصغرى من 20 إلى 28 درجة مئوية، وتزداد البرودة في حالة الأمطار والضباب".