"الزعاق": حسابات السنين والشهور والأيام والفصول تُبنى على حركة الأجرام السماوية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن عام 2022م شارف على الانتهاء، وبعد 10 أيام نودع السنة الميلادية.
وأضاف الزعاق؛ أن حساب السنين والشهور والأيام والفصول تُبنى على حركة الأجرام السماوية، "الشمس والقمر والنجوم"، حيث لاحظ الإنسان مغيب الشمس وشروقها، ومن هنا قسّم اليوم ساعات والشهر أياماً وسمّى الشهر بذلك لشهرته.
وتابع، في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع تطور الإنسان وحاجته الماسّة إلى تنظيم مواقيته الزراعية والدينية نظّم أيامه في تقويم، فالتقويم الميلادي يعتمد على الشمس، والتقويم الهجري يعتمد على القمر، ويعتمد التقويم الصيني على المزاوجة بين الشمس والقمر.