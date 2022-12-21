"الزعاق": حسابات السنين والشهور والأيام والفصول تُبنى على حركة الأجرام السماوية

وتابع، في فيديو على حسابه بتويتر، أنه مع تطور الإنسان وحاجته الماسّة إلى تنظيم مواقيته الزراعية والدينية نظّم أيامه في تقويم، فالتقويم الميلادي يعتمد على الشمس، والتقويم الهجري يعتمد على القمر، ويعتمد التقويم الصيني على المزاوجة بين الشمس والقمر.