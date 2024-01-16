برئاسة "الحارثي".. المنتدى السعودي للإعلام يعقد أول لقاءات مبادرة "سفراء الإعلام"

وناقش اللقاء، الذي عُقد أمس، دور المنتدى في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلامياً، إضافة إلى التأكيد على دور المنتدى، في تمكين الكفاءات الشابة، وتخريج كوادر مهيّأة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة.