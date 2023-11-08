رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يهنئون الملك وولي العهد بنجاح قمة الآسيان في الرياض

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر حكومةً وشعبًا على استضافتها لهذا الاجتماع، وكذلك لمجلس الشورى بدولة قطر برئاسة حسن بن عبدالله الغانم، على دعوته الكريمة، وعلى ما بذله هو وإخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى من جهد واضح في التنظيم والإعداد الجيد لهذا الاجتماع؛ متمنين التوفيق والسداد لهم في رئاسة الاجتماع الدوري السابع عشر والبلوغ بها غاياتها السامية.