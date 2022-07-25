"الغذاء والدواء": ضبط نحو 9 أطنان من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في جدة

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها؛ وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظاميْ التشغيل "IOS" و"أندرويد".