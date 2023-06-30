ضيوف خادم الحرمين يعتبرون منشأة الجمرات "تحفة معمارية عالمية"

أبدى عدد من المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إعجابهم بما رأوه في منشأة جسر الجمرات، حيث وصفوه بالتحفة الهندسية المعمارية، حيث يتميز بروعة مضمونه وشكله، وفوائده المتعددة التي يلمسها الحجاج بسرعة وسهولة في آلية رمي الجمرات، التي كانت تؤرق الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله وأصبحت حركة الحجاج عليها سلسة وميسرة.