الأجواء ازدانت.. الزعاق: ودعنا الدرجات الأربعينية ولن نستقبلها إلا بعد 6 أشهر

وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أننا مازلنا نعيش مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعاً مع مرور الأيام، وسنعيش الدرجات الأخفض في السنة خلال ديسمبر ويناير "جمادى الأولى وجمادى الآخرة" أو "كانون الأول والثاني" ويقول العامة "عرس المجانين في الكوانين".