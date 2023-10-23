الأجواء ازدانت.. الزعاق: ودعنا الدرجات الأربعينية ولن نستقبلها إلا بعد 6 أشهر

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الأجواء ازدانت بتوديع درجات الحرارة الأربعينية على جميع المناطق، ولن نستقبلها مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر تقريباً.
وأضاف الزعاق؛ أن المناطق الشمالية بدأت تستقبل الرياح المشوبة بالبرودة، والمناطق الداخلية ودعت رياح السموم، والمناطق الساحلية تحولت فيها الرطوبة الخانقة لمعتدلة.
وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أننا مازلنا نعيش مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعاً مع مرور الأيام، وسنعيش الدرجات الأخفض في السنة خلال ديسمبر ويناير "جمادى الأولى وجمادى الآخرة" أو "كانون الأول والثاني" ويقول العامة "عرس المجانين في الكوانين".
ولفت الزعاق؛ إلى أننا نعيش الآن المرحلة الفاصلة بين الصيف والشتاء "الخريف" ، فالشتاء يولد من رحم الخريف، والصيف يولد من "الربيع"، بتقلبات جوية حادة قصف رعد ووميض برق وغبار وأتربة.