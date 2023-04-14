"المنيع": هلال شوال يولد صباح 29 رمضان ويبقى بعد غروب الشمس 23 دقيقة

وقال المنيع: بالنسبة لشهر رمضان عدد أيامه 29 يومًا؛ إذ بدأ بيوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2023م، وسينتهي يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20/ 4/ 2023م؛ حيث ولد هلال رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان الساعة 8 و23 دقيقة، وكان يوم الأربعاء آخر أيام شعبان ثلاثين يومًا، وغربت شمس يوم الأربعاء قبل غروب القمر، وكان يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2023م هو أول يوم من رمضان، وينتهي بيوم الخميس 29 رمضان ويكون يوم الجمعة الموافق 21/ 4/ 2023م، وهو يوم عيد الفطر أول يوم في شهر شوال".