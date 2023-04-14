"المنيع": هلال شوال يولد صباح 29 رمضان ويبقى بعد غروب الشمس 23 دقيقة

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً بإذن الله، لأن هلال شوال سيبقى في الأفق يوم الخميس 20 أبريل 23 دقيقة بعد غروب الشمس.
وفي التفاصيل، بيّن المنيع لـ"سبق" عدد أيام رمضان، وولادة هلال شوال؛ ويوم العيد، وذلك حسب التوقيت الفلكي، وأما التوقيت الشرعي فأكد أنه خاضع للمقتضى الشرعي "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
وقال المنيع: بالنسبة لشهر رمضان عدد أيامه 29 يومًا؛ إذ بدأ بيوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2023م، وسينتهي يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20/ 4/ 2023م؛ حيث ولد هلال رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان الساعة 8 و23 دقيقة، وكان يوم الأربعاء آخر أيام شعبان ثلاثين يومًا، وغربت شمس يوم الأربعاء قبل غروب القمر، وكان يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2023م هو أول يوم من رمضان، وينتهي بيوم الخميس 29 رمضان ويكون يوم الجمعة الموافق 21/ 4/ 2023م، وهو يوم عيد الفطر أول يوم في شهر شوال".
وأضاف: "بيان هذا أنّ ولادة هلال شهر شوال ستكون في الساعة 7 و12دقيقة من صباح يوم الخميس 29 رمضان، وتغرب شمس هذا اليوم يوم الخميس الساعة 6 و42 دقيقة، ويغرب القمر بعدها الساعة 7 و5 دقائق، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس 23 دقيقة".