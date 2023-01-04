ما الذي حفّز رونالدو للانضمام للدوري السعودي رغم قوة العروض المنافِسة؟

أضفى انضمام اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، متغيرًا جديدًا على مشهد رياضة كرة القدم في العالم، وليس في المنطقة الخليجية فحسب، فمن المؤكد أن رونالدو اتخذ قراره بالانضمام لنادي النصر السعودي بناءً على المميزات الضخمة التي سيحصل عليها، والتي تفوق في قيمتها حجم العوائد والمكاسب، التي قُدمت إليه من أندية أخرى؛ من بينها نادي كانساس سيتي الأمريكي، الذي كان رونالدو على وشك الانتقال إليه، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.
فتعبيرًا عن ضخامة قيمة المكاسب التي سيحصل عليها من التوقيع لنادي النصر لمدة موسمين ونصف، كشف رونالدو خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي في ملعب مرسول بارك في الرياض أمس، عن أنه تلقى عددًا من العروض من أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وبلده البرتغال، لكنه رفضها جميعًا للانضمام إلى نادي النصر السعودي، في تأكيد على أن المميزات التي سيحصل عليها تفوق قيمة العروض التي قُدِّمت إليه من أندية هذه الدول، ولا يشك في أنها كانت عروضًا قوية من حيث المنافسة.
ولا تقتصر المميزات التي سيحصل عليها رونالدو بتعاقده مع النصر، على ضخامة الراتب المالي السنوي المقدر بـ200 مليون يورو، الذي وصفته الأوساط الرياضية بأنه تاريخي، فهناك مزايا أخرى من بينها جودة الحياة في المملكة، حيث تُشكّل جودة الحياة أحد البرامج الـ12 التي ترتكز عليها "رؤية 2030" في تحقيق التنمية المستدامة، ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى جعل المملكة من أفضل وجهات العيش في العالم للمواطنين والمقيمين فيها، ولا شك أن جودة الحياة في المملكة كانت إحدى المحفزات، التي أقنعته بالانضمام إلى الدوري السعودي.
ويشمل برنامج جودة الحياة تحسين جودة الحياة عبر تطوير أنشطة ملائمة، تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والعائلات، وتحسين المشهد الحضري في المدن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية، وتطوير نمط حياة الفرد من خلال وضع منظومة بيئية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، ويتضمّن البرنامج أيضًا إنشاء وتطوير العديد من المواقع السياحية والترفيهية، وبمثل ما أن جودة الحياة مثلت حافزًا أساسيًا في تعزيز قناعة رونالدو بجدوى الانضمام إلى الدوري السعودي، فمن المؤكد أيضًا أن استقطاب المملكة له سيسهم في التعريف بها كوجهة سياحية وترفيهية.