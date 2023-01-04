ما الذي حفّز رونالدو للانضمام للدوري السعودي رغم قوة العروض المنافِسة؟

فتعبيرًا عن ضخامة قيمة المكاسب التي سيحصل عليها من التوقيع لنادي النصر لمدة موسمين ونصف، كشف رونالدو خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي في ملعب مرسول بارك في الرياض أمس، عن أنه تلقى عددًا من العروض من أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وبلده البرتغال، لكنه رفضها جميعًا للانضمام إلى نادي النصر السعودي، في تأكيد على أن المميزات التي سيحصل عليها تفوق قيمة العروض التي قُدِّمت إليه من أندية هذه الدول، ولا يشك في أنها كانت عروضًا قوية من حيث المنافسة.