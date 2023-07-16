"تمكين المعرفة" تُطلِق متجرها الإلكتروني للتسهيل على الباحثين والدارسين

في ظل سعي المملكة الحثيث نحو تأسيس مجتمع معرفي، وبرعاية مُستمرة واهتمام دائم من خادم الحرمين الشريفين، وبدعم لا محدود من عرّاب الرؤية الطموح ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أطلقت "تمكين المعرفة" متجرها الإلكتروني؛ في سبيل تمهيد الطريق للباحثين والدارسين، والمؤسسات والمنظمات البحثية.
ويُسهّلُ المتجر للباحثين طلب الخدمات المختلفة والمتنوّعة التي توفّرها "تمكين المعرفة"، وفق منهجية معرفية رصينة؛ بقصد الإسهام في رفع كفاءة الدراسات والأبحاث، عبر تسخير الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي والدخول في شراكات تُسهم في دفع عجلة العمل البحثي في جميع جوانبه المنهجية.
كما تُقدّم "تمكين المعرفة" عبر متجرها الإلكتروني الخدمات البحثية الكاملة للباحثين، من تحكيم الأدوات والخطط والتصوّرات المستقبلية، وخدمات الترجمة والنشر العلمي في مجلات عالمية والتحليل الإحصائي، والمراجعة اللغوية والعلمية.
ويستطيع الباحثون الحصول بسهولة من خلال المتجر على استشارات بحثية وإرشاد أكاديمي من قبل خبراء ومُتخصّصين تم استقطابهم في كل مجال، بالإضافة إلى ما يحتاجه كل باحث من مسائل توثيق المراجع وتخريج النصوص والشواهد، وتنسيق الهوامش وكشف الاقتباس وكل الخدمات المتعلقة بالمخطوطات، لا سيما وأن "تمكين المعرفة" تشهد حاليًا طلبات عديدة لخدمة النشر العالمي في المجلات المصنفة والمفهرسة في Scopus لحاجة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لهذا المنجز العلمي بالغ الأهمية.
كما أولت "تمكين المعرفة" اهتمامًا بالغًا بتنظيم وعقد الفعاليات والأحداث والمُناسبات، وتوفير مختلف الاحتياجات؛ ابتداءً من الفكرة وصياغتها بصورة علمية، واستقطاب المُتحدّثين، وانتهاءً بصياغة التوصيات والمُخرجات، بالإضافة إلى اعتناء "تمكين المعرفة" بسُبل التطوير والتحسين البحثي، وتأهيل وتدريب فِرَق العمل البحثيّة، وإنجاز مشاريع بحثيّة من شأنها الارتقاء بالمجتمع المعرفي.
للتواصل مع خدمة العملاء (واتساب): 0555265890
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