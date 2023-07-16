"تمكين المعرفة" تُطلِق متجرها الإلكتروني للتسهيل على الباحثين والدارسين

ويستطيع الباحثون الحصول بسهولة من خلال المتجر على استشارات بحثية وإرشاد أكاديمي من قبل خبراء ومُتخصّصين تم استقطابهم في كل مجال، بالإضافة إلى ما يحتاجه كل باحث من مسائل توثيق المراجع وتخريج النصوص والشواهد، وتنسيق الهوامش وكشف الاقتباس وكل الخدمات المتعلقة بالمخطوطات، لا سيما وأن "تمكين المعرفة" تشهد حاليًا طلبات عديدة لخدمة النشر العالمي في المجلات المصنفة والمفهرسة في Scopus لحاجة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لهذا المنجز العلمي بالغ الأهمية.