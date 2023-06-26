نشاط لرياح البوارح الجافة على العاصمة الأيام القادمة مع تصاعد للأتربة والغبار في الأجواء

ويُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس شديد الحرارة ومغبرًا في العاصمة الأيام القادمة بما فيها يوم عرفة وأيام العيد؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 43- 46 درجة مئوية، وتكون الرياح متقلبة ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا ما بعد الظهر والمساء، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في العديد من المناطق وخاصة المناطق المكشوفة.