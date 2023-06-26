نشاط لرياح البوارح الجافة على العاصمة الأيام القادمة مع تصاعد للأتربة والغبار في الأجواء
تشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات بأن تنشط يوميًّا رياح البوارح الجافة على المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بما فيها العاصمة خلال الأيام القادمة؛ وذلك نتيجة استمرار تموضع مرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي في الركن الجنوبي الشرقي.
ويُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس شديد الحرارة ومغبرًا في العاصمة الأيام القادمة بما فيها يوم عرفة وأيام العيد؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 43- 46 درجة مئوية، وتكون الرياح متقلبة ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا ما بعد الظهر والمساء، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في العديد من المناطق وخاصة المناطق المكشوفة.
ونتيجة لهذه الظروف الجوية، ينبّه "طقس العرب" من ارتفاع نِسَب الغبار في الأجواء، وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون، بالإضافة إلى احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الواصلة بين الشرقية والرياض.