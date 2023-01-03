"قران تاسع برد لاسع".. "الزعاق" يكشف علاقة اقتران القمر والثريا بالبرد

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أجمل ما في الكون هو "الثريا" والقمر، وإذا اجتمع الجمالان في اليوم التاسع من الشهر الهجري يدل ذلك على شدة البرد "قران تاسع برد لاسع".