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"قران تاسع برد لاسع".. "الزعاق" يكشف علاقة اقتران القمر والثريا بالبرد
قال: هذه الأحداث الفلكية دلالة على أن القمر أقرب إلينا من الكواكب والنجوم والشمس
قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أجمل ما في الكون هو "الثريا" والقمر، وإذا اجتمع الجمالان في اليوم التاسع من الشهر الهجري يدل ذلك على شدة البرد "قران تاسع برد لاسع".
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر أن مرور القمر بين الأرض والشمس يسمى "كسوف"، ومروره بين الأرض وبين نجم أو كوكب يسمى "احتجاب"؛ بينما يسمى مرور القمر بجانب نجم أو كوكب "اقترانًا".
وتابع أن القمر يمر الاثنين بجوار الثريا، وسيحجب كوكب المريخ الثلاثاء؛ مشيرًا إلى أن ذلك يدل على أن القمر أقرب إلينا من الكواكب والنجوم والشمس.