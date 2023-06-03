خلال "30" دقيقة.. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ "سبعينياً" أُصيب بجلطة قلبية

وقال الدكتور محمد الحنيش؛ استشاري طب الطوارئ ورئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض شعر في لحظة وصوله إلى المستشفى بآلامٍ حادة في الصدر والظهر، مع صعوبة في التنفس وشعورٍ مفاجئ بالدوار والإرهاق، فتمّ تفعيل كود السكتة القلبية، والبدء بإنعاش الحالة مباشرةً من موقع الإصابة، ونقله إلى غرفة الإنعاش القلبي بمركز الطوارئ، حيث عُرّض للصدمات الكهربائية، وأُجري له تخطيط القلب الذي أظهر وجود جلطة في الشرايين الرئيسة، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، وتعامل مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، وبموازاة ذلك تمّ التواصل مع استشاري القلب وتجهيز غرفة القسطرة، حيث نُقل المريض إليها، وفي تلك الأثناء بدأ المريض يعاني الرجفان البطيني مرة أخرى، وكانت حالته غير مستقرة، وتمّ التعامل مع هذا التطور بصدماتٍ متتالية عن طريق جهاز الصدمات الكهربائية DC shock، وتوقفت عضلة القلب أكثر من مرة، لكن -ولله الحمد- تكللت جهود الفريق الطبي التي استمرت "30" دقيقة بالسيطرة على الرجفان البطيني، واستقرار حالة المريض، الذي نُقل إلى غرفة القسطرة، وتبيّن وجود انسداداتٍ في عددٍ من الشرايين الرئيسة فتمّت إزالة الجلطات وتركيب دعامتَيْن، وإعادة التروية الدموية للقلب بصورةٍ طبيعية، ونُقل بعدها إلى الرعاية المركزة القلبية وخرج لاحقاً من المستشفى بحالة صحية جيدة.