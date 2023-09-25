"الغذاء والدواء" تحذّر من استخدام محاليل وأدوية العين دون التأكّد من توافقها مع العدسات.. استشر طبيبك

وحذّرت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس" -تويتر سابقا- من لبس العدسات اللاصقة أثناء السباحة أو الاستحمام، وأثناء استخدام حمام البخار الحار، أو استخدام عدسات شخص آخر، ونصحت بعدم لبس العدسات لفترات طويلة أو النوم بها إلا بعد استشارة الطبيب أو أخصائي البصريات، أو خلط المحلول مع محلول مستخدم سابقاً، وعدم استخدام الماء في تنظيف أو تخزين العدسات.. بدلاً من ذلك، يجب استخدام المحلول الخاص بالعدسات.