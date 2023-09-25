"الغذاء والدواء" تحذّر من استخدام محاليل وأدوية العين دون التأكّد من توافقها مع العدسات.. استشر طبيبك

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استخدام محاليل أو أدوية العين، للتأكّد من توافقها مع العدسات اللاصقة المستخدمة.
وأضافت الهيئة، أنه يجب التأكّد من ترخيص العدسات ومحلول التنظيف لديها، وحصولها على شهادة إذن بالتسويق.
وأكّدت أهمية التحقّق من تاريخ صلاحية العدسات والمحلول قبل استخدامها، وغسل اليدين جيداً قبل لمس العدسات، ووضع العدسات اللاصقة في العين قبل استخدام مستحضرات التجميل، ورش العطور، أو منتجات الشعر، ويجب نزعها قبل إزالة المستحضرات.
وحذّرت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس" -تويتر سابقا- من لبس العدسات اللاصقة أثناء السباحة أو الاستحمام، وأثناء استخدام حمام البخار الحار، أو استخدام عدسات شخص آخر، ونصحت بعدم لبس العدسات لفترات طويلة أو النوم بها إلا بعد استشارة الطبيب أو أخصائي البصريات، أو خلط المحلول مع محلول مستخدم سابقاً، وعدم استخدام الماء في تنظيف أو تخزين العدسات.. بدلاً من ذلك، يجب استخدام المحلول الخاص بالعدسات.
وشدّدت الهيئة على ضرورة استشارة الممارس المختص حول ملاءمة العدسات اللاصقة للعين، ومدى إمكانية استخدامها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، وفي حالة استخدام محاليل أو أدوية للعين، التأكّد من توافقها مع الاستخدام الشخصي للعدسة، وفي حالة ظهور أي تغير في الرؤية، أو احمرار، أو تهيج العين بعد استخدام العدسات، يجب نزعها فوراً.