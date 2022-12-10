الرياض في قلب توقعات الأمطار.. وجمعية "الطقس": هذه مناطق هطولات

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وكذلك على حائل، والجوف والحدود الشمالية.