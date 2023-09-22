الكاتب "العُمري": في اليوم الوطني الـ93 نحتفل بريادة اقتصادنا الوطني

قال الكاتب والخبير بالقطاع الصحي البروفسور عوض العُمري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93: لابد من استحضار المنجزات الاقتصادية لوطننا الطموح الذي نجح في خلق اقتصادات جديدة فحجز له مقعداً بين دول العالم بالمكانة الاقتصادية والسياسية والأرقام تتحدث.
وأضاف لـ"سبق": "نحن لا نُدير سوق النفط فحسب بل نلعب بثقة في ميادين القطاعات الواعدة، وهذا الفخر الحقيقي، فأحلام السعوديين أصبحت حقيقة فهم من يستمدون البناء والقوة من قائد الرؤية ومهندس الاقتصاد السعودي سمو ولي العهد ومليكهم خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله جميعاً-".
وتابع "سوف نصبح بإذن الله قبلة العالم الاقتصادية والعلمية، كما كنا وما نزال قبلة العالم الدينية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وقائد الرؤية وعراب التغيير سيدي سمو ولي العهد الذي ينطبق عليه قول الفرزدق حين قال: تَرى الناسَ ما سِرنا يَسيرونَ خَلفَنا وَإِن نَحنُ أَومَأنا إلى الناسِ وَقَّفوا".
وقال: "فجلب الاستثمارات الأجنبية هاجس حكومي لأغلب دول العالم، وذلك للأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه تلك الاستثمارات في الاقتصادات المحلية ومنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مصادر تمويل جديدة للشركات المحلية وتوفير وظائف جديدة لمواطني تلك الدول، ونقل الخبرات العالمية وتوطين التقنيات الحديثة".
واستدرك بالقول: "ورغم أن سنة 2022 كانت سنة عصيبة على الاقتصاد العالمي، بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وتعطل سلاسل التوريد، والمشاكل الجيوسياسية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الكبيرة بين الصين وتايوان وبين الأقطاب العالمية الكبرى، رغم ذلك غرّد الاقتصاد السعودي خارج السرب، بتحقيقه نمواً للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% مع تحسن واضح بالبيئة والمناخ الاستثماري المحلي".
وقال: "أدى ذلك إلى زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2022، إلى 2403.7 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2021، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل 42 %من الإجمالي، ما يعادل 1008.6 مليار ريال".
وأضاف "بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 822.8 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 572.3 مليار ريال حسب التقرير المنشور بموقع أرقام، أما بالنسبة للاستثمارات المحلية فقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات".
وتابع "ومن أهمها وأكثرها تأثيراً برنامج شريك، وهو برنامج تحت قيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة المجدد الاقتصادي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص (المدرجة وغير المدرجة)، لتصل إلى 5 تريليونات ريال سعودي بحلول 2030، عبر دعم وتسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية، وإطلاق العديد من الحوافز التي تمكن القطاع الخاص من التوسع بالاستثمار المحلي".
وقال: "وتبلغ الحزمة الأولى من برنامج شريك باستثمارات ضخمة تصل إلى حوالي 192 مليار ريال، ويصل أثرها في الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعفاً، مما سوف يكون له الأثر الكبير في الاقتصاد السعودي، وبما أن طموحنا يعانق السماء فما زلنا نبحث عن الأفضل والأكمل وقد نصل إلى ذلك".
واختتم بالقول: "ووصولنا إلى الحلم الكبير يعني نشر الأرقام الدورية للاستثمارات الأجنبية والمحلية حسب القطاع، وإنشاء جائزة حكومية للقطاعات الأكثر نمواً بجذب الاستثمارات الأجنبية تحفيزاً وتشجيعاً وقياس أداء العمل، ونشر أسماء الشركات المحلية الأكثر توسعاً واستثماراً بالسوق السعودي، كذلك تحفيز القطاع الخاص على الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية للعمل بالسوق المحلية".