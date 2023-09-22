الكاتب "العُمري": في اليوم الوطني الـ93 نحتفل بريادة اقتصادنا الوطني

وقال: "وتبلغ الحزمة الأولى من برنامج شريك باستثمارات ضخمة تصل إلى حوالي 192 مليار ريال، ويصل أثرها في الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعفاً، مما سوف يكون له الأثر الكبير في الاقتصاد السعودي، وبما أن طموحنا يعانق السماء فما زلنا نبحث عن الأفضل والأكمل وقد نصل إلى ذلك".