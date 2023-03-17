ما أغلى رمضان قضاه السعوديون منذ اندلاع جائحة كورونا؟!

ومنذ اندلاع جائحة كورونا في مارس عام ٢٠٢٠ شهدت المواد الغذائية وغيرها من المواد ارتفاعات غير مسبوقة عالمياً، وبلغ معدل التضخم في السعودية في شهر رمضان (أبريل) ٢٠٢٠ نحو ١.٣% مقارنة برمضان (مايو) ٢٠١٩، حيث كان المعدل عند -٢.٦%، وفقاً لأرقام معدلات التضخم الرسمية.