"الصندوق العقاري": إصدار أكثر من 500 ألف تقرير تقييم نهاية الربع الثالث من 2022

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي أعداد التقارير العقارية والفنية غطى الفترة من شهر مايو 2021 الذي شهد اعتماد التقييم، وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2022، لافتاً إلى أن خدمة التقييم الفني يُقدمها الصندوق من خلال 416 مهندسًا سعوديًا، فيما يتم التقييم العقاري بالتعاون مع أكثر من 53 شركة تقييم معتمدة، تضم أكثر من 800 معاين ميداني، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبرنامج البناء المستدام.