"طوارئ مجمع الملك فيصل" بالطائف "لا ينام".. موظفوه يؤدون العمل بمهنية واحترافية

تحوَّل قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف لخلية عمل محترفة من العاملين في القسم؛ فمنهم من تزامن عمله مع موعد الإفطار، ممتنعًا عن تناوله، ومصرًّا وعازمًا على أن يتابع المريض، ويشرف على حالته، مبرزًا الإنسانية، ومقدمًا الخدمات الطبية على أكمل وجه.
"سبق" تابعت ذلك العمل.. وقد بلغ متوسط المراجعين لقسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يوميًّا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 350-400 حالة، وكانت أكثر الحالات الواردة للطوارئ: "ألم البطن، وألم الصدر، وحوادث السقوط من أماكن مرتفعة، والحوادث المرورية، وأهمها الدهس، والمضاربات".
ويحتوي قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي على 42 سريرًا موزعة على الحالات الطارئة والمستعجلة والخطرة. ويعمل القسم بناء على نظام الفرز الطبي الكندي المعمول به عالميًّا لتحديد أولوية وخطورة الحالة؛ إذ إن بعض الحالات لا تستدعي أي تدخل طبي عاجل، ويمكن مباشرتها من خلال المراكز الصحية الطبية المتوافرة على مدار الساعة.
ويتم إعطاء الأولوية للحالات الطبية التي تستدعي تدخُّلاً طبيًّا عاجلاً، مثل: "حالات توقف القلب، والحوادث، وحالات السموم، والغرق، والجلطات القلبية والرئوية، والحالات الجراحية والباطنية الحرجة"، التي يتم استقبالها من قِبل الهلال الأحمر، وتستدعي التدخل الطبي العاجل.
وتتم جميع إجراءات دخول المرضى وفتح ملف لهم عند مراجعة قسم الطوارئ بصورة سريعة ومرنة بوجود موظفي مكتب الدخول على مدار الساعة؛ إذ يتم تنشيط ملف المريض، وتسجيل دخوله بناء على قاعدة بيانات للمرضى الذين سبق لهم مراجعة المجمع. ويقتصر فتح الملف على الحالات الجديدة منها فقط، التي لم يسبق لها مراجعة المجمع، ولا يستغرق ذلك أكثر من دقيقتين.
ويُعد قسم طوارئ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزًا لاستقبال حالات إصابات الأطفال؛ إذ استقبل حالات عدة لإنقاذ حياة الأطفال والكبار، وتعامل قسم الطوارئ مع الحالات بعد فرزها وإجراء كامل الفحوصات، ثم تصنيفها، محققين أرقامًا قياسية ونجاحات طبية باهرة.