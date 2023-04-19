"طوارئ مجمع الملك فيصل" بالطائف "لا ينام".. موظفوه يؤدون العمل بمهنية واحترافية

تحوَّل قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف لخلية عمل محترفة من العاملين في القسم؛ فمنهم من تزامن عمله مع موعد الإفطار، ممتنعًا عن تناوله، ومصرًّا وعازمًا على أن يتابع المريض، ويشرف على حالته، مبرزًا الإنسانية، ومقدمًا الخدمات الطبية على أكمل وجه.