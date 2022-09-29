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صيف لاهب وزمهرير قارس.. "المسند": حكمة الله في التدرج والمحور متسبب

قال: تغير الحرارة بين ارتفاع وانخفاض أمر إيجابي للإنسان وحتى للجمادات
عبد الله المسند
عبد الله المسند
سبق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن من حكمة الله تعالى ألا يأتي البرد فجأة بين ليلة وضحاها، أو خلال بضعة أيام.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "اقتضت حكمة العليم الخبير أن يأتي البرد متدرجًا عبر 3 أشهر تقريبًا، تمهيدًا وتحولًا تدريجيًّا لطيف من الصيف اللاهب إلى الزمهرير القارس؛ وذلك من لطف الله بعباده لعلهم يتذكرون فيشكرون.

وأوضح: "أن محور الأرض هو العامل المتسبب في تعاقب الفصول خلال العام، ومن ثم تغير درجة الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، والذي هو أمر إيجابي للإنسان، والحيوانات، والنباتات، بل وحتى للجمادات.

عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ

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