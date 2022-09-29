صيف لاهب وزمهرير قارس.. "المسند": حكمة الله في التدرج والمحور متسبب

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن من حكمة الله تعالى ألا يأتي البرد فجأة بين ليلة وضحاها، أو خلال بضعة أيام.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "اقتضت حكمة العليم الخبير أن يأتي البرد متدرجًا عبر 3 أشهر تقريبًا، تمهيدًا وتحولًا تدريجيًّا لطيف من الصيف اللاهب إلى الزمهرير القارس؛ وذلك من لطف الله بعباده لعلهم يتذكرون فيشكرون.
وأوضح: "أن محور الأرض هو العامل المتسبب في تعاقب الفصول خلال العام، ومن ثم تغير درجة الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، والذي هو أمر إيجابي للإنسان، والحيوانات، والنباتات، بل وحتى للجمادات.