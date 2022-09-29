صيف لاهب وزمهرير قارس.. "المسند": حكمة الله في التدرج والمحور متسبب

وأوضح: "أن محور الأرض هو العامل المتسبب في تعاقب الفصول خلال العام، ومن ثم تغير درجة الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، والذي هو أمر إيجابي للإنسان، والحيوانات، والنباتات، بل وحتى للجمادات.